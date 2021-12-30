دراسة : الإفراط فى استخدام الكمبيوتر يزيد من خطر السكتات الدماغية

جدة - نرمين السيد - أفاد باحثون كنديون فى كلية الطب جامعة "كالجارى" بكندا، أن البالغين الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما، والذين يمضون جزءا كبيرًا من أوقاتهم فى مشاهدة التلفزيون أو استخدام الكمبيوتر وما يصحابه من قلة النشاط الحركى، يصبحون الأكثر عرضة للإصابة بالسكتات الدماغية.





ووفقًا لإحصاءات صادرة عن "جمعية القلب الأمريكية"، يقضى البالغون فى الولايات المتحدة ما معدله 10.5 ساعة يوميًا متصلين بوسائل الإعلام مثل الهواتف الذكية، أو أجهزة الكمبيوتر، أو مشاهدة التلفزيون، ويقضى البالغون الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 64 عامًا معظم الوقت فى أى فئة عمرية متصلة بالوسائط.

وتشير الأبحاث السابقة إلى أنه كلما زاد الوقت الذى يقضيه البالغون فى الجلوس، زادت مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بما فى ذلك السكتة الدماغية، ويمكن أن يُعزى ما يقرب من 9 من كل 10 جلطات إلى عوامل الخطر القابلة للتعديل مثل السلوكيات المستقرة.

فى هذه الدراسة، راجع الباحثون المعلومات الصحية ونمط الحياة لـ 143,000 بالغ لم يسبق لهم الإصابة بسكتة دماغية أو أمراض قلب أو سرطان فى الأعوام 2000 و2003 و 2005 و 2007 – 2012.

وقد تم متابعة المشاركين لمدة 9.4 سنوات فى المتوسط، فقد توصل الباحثون أن البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أقل والذين لديهم نشاط بدنى منخفض وأبلغوا عن ثمانى ساعات أو أكثر من وقت الفراغ الذى يقضون وقتًا طويلاً فى الجلوس لديهم مخاطر أعلى بمقدار 4.2 مرة للإصابة بالسكتة الدماغية، مقارنة بأولئك الذين أبلغوا عن أقل من أربع ساعات من وقت الفراغ اليومى .. كانت المجموعة الأكثر خمولاً - أولئك الذين أبلغوا عن ثمانى ساعات أو أكثر من الخمول والنشاط البدنى المنخفض - معرضين لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية بنسبة 7 مرات، مقارنةً بأولئك الذين أبلغوا عن أقل من أربع ساعات من الجلوس فى اليوم ومستويات أعلى من النشاط البدنى.

وقال الباحثون إن البالغين الذين يبلغون من العمر 60 عامًا أو أقل يجب أن يدركوا أن وقت الجلوس الطويل جدًا مع القليل من الوقت الذى يقضيه فى النشاط البدنى يمكن أن يكون له آثار ضارة على الصحة، بما فى ذلك زيادة خطر الإصابة بالسكتة الدماغية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى يلعب فيه النشاط البدنى دورًا مهمًا للغاية فى أنه يقلل من الوقت الفعلى الذى يقضيه جالسًا، ويبدو أيضًا أنه يقلل من التأثير السلبى للوقت الزائد فى الجلوس لذلك، توصى جمعية القلب الأمريكية البالغين بممارسة ما لا يقل عن 150 دقيقة، أو 2.5 ساعة، من النشاط البدنى المعتدل الشدة أسبوعيًا.