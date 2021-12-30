شرب القهودة سوداء.. هل اللون له دلالات؟

جدة - نرمين السيد - وتوضح الباحثة والأستاذة فى الطب الوقائى بجامعة "نورث ويسترن" فى شيكاغو، مارلين كورنيليس، أن من ورث تفضيل القهوة السوداء، "فهو محظوظ"، لأن هذا المشروب له منافع صحية.

شرب القهوة السوداء

وأشارت الأكاديمية الأمريكية إلى أن استهلاك كميات معتدلة من القهوة السوداء، أى ما بين ثلاثة وخمسة فناجين فى اليوم، أظهر قدرة على خفض مخاطر عدة أمراض، من بينها "باركينسون" واضطرابات القلب والسكرى من النوع الثانى وعدة أنواع من السرطان.

ونبهت الباحثة إلى أن الاستفادة من منافع القهوة، ترتبط أساسا بعدم إضافة مواد ضارة مثل السكر أو الحليب والنكهات التى تزيد السعرات الحرارية.

وأردفت أن الشخص الذى يريد شرب القهوة عليه أن يختار فنجان قهوة سوداء، لأنها أفضل من الناحية الصحية، كما أن تأثيرها يختلف كثيرا عن القهوة المصحوبة بالحليب.

وشرحت أن القهوة السوداء خالية من السعرات الحرارية بشكل طبيعي، فيما قد يصل عدد السعرات الحرارية فى القهوة مع الحليب إلى المئات.

فوائد القهوة السوداء

وفى دراسة سابقة أجرتها كورنيليس مع فريقها العلمي، ظهر أن العامل الجينى قد يفسر إقبال البعض على احتساء القهوة السوداء، فيما يقول آخرون إنها لا تروقهم لأن مذاقها مرٌ بالنسبة إليهم.

وأشارت إلى أن الأشخاص الذين ورثوا "حب القهوة السوداء" جينيا، يقومون بعملية التمثيل الغذائى لمادة الكافيين، على نحو أسرع، وعندئذ، يحتاجون إلى شرب المزيد.

شرب القهوة مع الحليب

وفى دراسة جديدة تم نشرها فى مجلة "نيتشر ساينتيفيك ربوتس"، قدمت الباحثة تفاصيل أوفى حول من يشربون القهوة، فميزت بين محبى القهوة السوداء، وبين من يفضلون شرب القهوة مع الحليب، إلى جانب فئات أخرى.

وأظهرت نتائج الدراسة أن من يفضلون القهوة السوداء، يفعلون ذلك بفعل عامل جينى مرتبط بالتمثيل الغذائى السريع لمادة الكافيين.