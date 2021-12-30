تى موبايل تتعرض لهجوم إلكترونى جديد

جدة - نرمين السيد - وذكر موقع "ذا فيرج" التقنى أن المهاجمين تمكنوا من الوصول إلى عدد صغير من حسابات العملاء.
وأوضحت الموقع أن العملاء وقعوا ضحية لهجوم تبديل بطاقة SIM (ما قد يسمح لشخص ما بتجاوز المصادقة الثنائية التى تعمل عبر الرسائل النصية القصيرة)، ما أدى إلى الكشف عن معلومات.
وتتضمن المعلومات اسم حساب العملاء ورقم الهاتف وعدد الخطوط التى تم إرفاقها بحسابهم.
يذكر أن فى أغسطس الماضى قالت شركة "تى موبايل" الأمريكية، إن تحقيقا جاريا فى خرق للبيانات، كشف وصول متسللين إلى معلومات شخصية لـ5.3 مليون عميل إضافى، ما رفع العدد الإجمالى للأشخاص المتضررين إلى أكثر من 53 مليونا.
أعلنت "تى موبايل" التى تعد ثالث أكبر شركة اتصالات خلوية فى الولايات المتحدة الأمريكية، فى وقت سابق أن البيانات الشخصية لأكثر من 40 مليون عميل سابق ومحتمل سُرقت إلى جانب بيانات 7.8 مليون عميل حالى للشركة.
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