بعد إعلان انقراضه رسميا منذ 1992.. ظهور نوع خفافيش نادر

جدة - نرمين السيد - وشوهد الخفاش الذى يعرف باسم "لونلى جوي"، كبير الحجم وصاحب الأذن الضخمة، آخر مرة بعد إعلان انقراضه فى عام 2019.

وتزايدت منذ ذلك الحين مخاوف علماء الحيوانات من احتمال عدم تواجد هذا الخفاش، إذ لم يرصد مجددا.

ودعت رئيسة جمعية الثدييات البريطانية، الدكتورة فيونا ماثيوز، الجمهور للبحث عن المزيد من هذه الخفافيش، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وأضافت ماثيوز: "يمكن أن يكون هناك بعض منها فى ساسكس أو هامبشاير أو دورست،انقراض الخفافيش غالبا ما توجد فى أوروبا فى منازل فخمة أو قلاع أو حظائر كبيرة".

ويعد "لونلى جوي" الأكبر من بين 11 نوعا من الخفافيش، إذ يمكن أن تمتد أجنحتها إلى ما يقرب من 50 سنتيمترا أثناء الطيران.

ويمكن أن يعيش هذا النوع من الخفافيش لأكثر من 35 عاما، ويظل معلقا بلا حراك فى مخبأه لمدة خمسة أشهر تقريبا كل شتاء فى مرحلة السبات.