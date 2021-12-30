بعد تصدره تويتر.. أحمد يونس: بنختم حلقات 2021 بتصدر الترند

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "#يونس_اتي_في_الحال الترند الأول فى مصر على تويتر حالا، وبنختم حلقات 2021 بتصدر الترند واستنونا نفتتح 2022 بتصدر الترند برضه".

قدمت حلقة اليوم الخميس من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.