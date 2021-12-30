الصين تطلق قمرا صناعيا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات

جدة - نرمين السيد - أطلقت الصين، اليوم الخميس، بنجاح قمرًا صناعيًا جديدًا لتجارب تكنولوجيا الاتصالات إلى الفضاء من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية فى مقاطعة سيتشوان جنوب غربى الصين.





وذكرت إدارة الفضاء الوطنية الصينية - بحسب وكالة (شينخوا) الصينية للأنباء - أنه تم إطلاق القمر الصناعى بواسطة صاروخ حامل من طراز "لونج مارش-3بى" ودخل إلى المدار المخطط له. وتعد هذه هى المهمة الـ405 لسلسة الصواريخ الحاملة من طراز لونج مارش.

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