فيفو تطلق هاتفها الجديد Y21T الأسبوع المقبل.. إمكانيات كبيرة وسعر منخفض

جدة - نرمين السيد - تقدم شركة vivo قريبا للأسواق إصدار جديد من هواتف الشركة منخفضة التكلفة، والذى ينطلق بعنوان vivo Y21T، حيث تستعد لكشف النقاب عن هاتف vivo Y21T الأسبوع المقبل، والذى يمتلك معالج Snapdragon 680.





ومن المقرر أن ينطلق هذا الإصدار فى السوق الهندى، حيث قدم Ishan Agarwal بعض التفاصيل حول المواصفات المتوقعة للهاتف الذى ينطلق رسميا فى 3 من يناير، أى بعد الإعلان الرسمى عن سلسلة vivo V23.

ومن المتوقع أن يضم هاتف vivo Y21T شاشة LCD بنتوء القطرة للكاميرة الأمامية، كما تشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتى بكاميرة خلفية بتصميم مستطيل، بينما يدعم هذا الإصدار رقاقة Snapdragon 680.

وتشير التسريبات إلى أن الهاتف يأتى بذاكرة عشوائية 4 جيجا بايت رام، وسعة تخزين 128 جيجا بايت، أيضا يضم مستشعر رئيسى فى الكاميرة الخلفية بدقة 50 ميجا بيكسل على أن تأتى الكاميرة الخلفية بإعدادات ثلاثية.

من المتوقع أيضا أن يضم الهاتف بطارية بقدرة 5000 mAh، مع تقنية الشحن السريع 18W، وتشير التسريبات إلى أن الهاتف ينطلق بسعر 200 دولار تقريبا.