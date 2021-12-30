تحول لرياضى.. أضخم طفل فى العالم يفقد 120 كيلو من وزنه (صور)

جدة - نرمين السيد - وكان وزن آريا بيرمانا (14 عاما) وفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، قد وصل إلى أكثر من 190 كيلوجراما بعمر 11 عاما فقط، لكن وزنه الآن قد انخفض إلى نحو 70 كيلوغرام فقط.

واحتل آريا، من قرية صغيرة فى جاوة الغربية بإندونيسيا، عناوين الصحف لأول مرة قبل خمس سنوات عندما كان يزن 127 كيلوجراما وهو فى التاسعة من عمره، وكان ضخما جدا لدرجة أنه كان يستحم فى حمام سباحة بالخارج لأنه لم يكن قادرا على الاستحمام فى الحمام.

ولم يكن آريا يستطيع المشى أكثر من بضع خطوات دون أن يشعر بالتعب، مما يعنى أنه لم يكن يستطيع الذهاب إلى المدرسة، ولم تتمكن عائلة الفتى من العثور على الملابس التى تناسبه، فكان يلف نفسه فى ردائه بينما كان يقضى أيامه فى التهام الوجبات السريعة، بما فى ذلك وجبته المفضلة من المعكرونة سريعة التحضير.

وبينما تمكن المراهق من خسارة 9 كيلوغرامات فى أربعة أشهر بعد أن وجه خبراء التغذية الأسرة بإطعامه الفواكه والخضروات، كان آريا لا يزال بعيدا عن الوزن المطلوب. وبعد ظهور مقاطع فيديو له على وسائل الإعلام، أجرى الأطباء جراحة لعلاج البدانة ساعدته على إنقاص وزنه من 186.4 كيلوغرام إلى 169 كيلوغرام فى ثلاثة أسابيع فقط.

ومع اتباع نظام غذائى دقيق وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، بالإضافة إلى عملية ربط المعدة، خسر آريا 105 كيلو فى غضون ثلاث سنوات، وخضع المراهق لعملية جراحية أخرى لإزالة الجلد الزائد من ذراعيه، ويأمل فى الخضوع للمزيد من العمليات لقطع المزيد من الترهلات بعد الوباء.

ويمشى آريا الآن 3 كيلومترات فى اليوم، ويلعب كرة السلة، ويمكنه تسلق الأشجار وركوب الدراجة النارية لأول مرة، وتمكن آريا أيضا من العودة إلى المدرسة قبل إغلاقها بسبب تفشى فيروس كورونا، بحسب صحيفة ذا صن البريطانية.