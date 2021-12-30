تسريبات حول مميزات وموعد طرح الجيل الجديد من سماعات أبل

جدة - نرمين السيد - وكشفت التسريبات عن أنواع ومواعيد طرح السماعات، والتى تشمل سماعات، AirPods Pro 2 وسماعات AirPods Max، وسماعات AirPods 4.

وفيما يخص موعد طرح سماعات AirPods Pro 2، فمن المتوقع طرحها بتصميم جديد وميزات جديدة لتتبع اللياقة البدنية، مع احتمالية طرحها بتصميم مشابه بقدر كبير لسماعات Beats Studio Buds اللاسلكية.

وفيما يخص إصدار سماعات AirPods Max، فإن هذا الإصدار من السماعات ستطرحه أبل بتعديلات طفيفة فيما يخص التكلفة والتصميم، في حين ستتوافر بعدد أكبر من خيارات الألوان، وقد تصل النسخة الجديدة من هذا الإصدار من سماعات أبل في مايو المقبل.

والإصدار الأخير ضمن AirPods 4، بالنظر لطرح أبل لإصدار AirPods 3، في أكتوبر الماضي، فإن موعد طرح جيل جديد من هذا الطراز أمر مستبعد لعام 2022.