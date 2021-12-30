معهد الفلك : الثلاثاء المقبل غرة شهر جمادى الآخر

جدة - نرمين السيد - صرح رئيس المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية الدكتور جاد القاضى بأن طبقا للحسابات الفلكية التى يقوم بها المعهد؛ فإن غرة شهر جمادى الآخرة للعام الهجرى الحالى 1443 ستكون يوم الثلاثاء الموافق 4 يناير المقبل ،وعدته 29 يوما.





وقال القاضى فى بيان أصدره، اليوم الخميس، إن هلال شهر شهر جمادى الآخـــرة سوف يولد فى تمام الساعة الثامنة والدقيقة 34 مساءً بتوقيت القاهرة المحلى يوم الأحـــد 29 من جمادى الأولى الموافق 2 يناير المقبل "يوم الرؤية".

واضاف انه يلاحظ أن الهلال الجديد لن يكون قد ولد بعد عند غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى مدينة القاهرة وكذلك فى جميع العواصم والمدن العربية والإسلامية ماعد داكار بالسنغال ونواكشوط بموريتانيا.

وأوضح أن القمر فى طور الهلال القديم سيغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم "يوم الرؤية" فى مكة المكرمة بـ 21 دقيقة، وفى القاهرة بـ 24 دقيقة، وفى محافظات جمهورية مصر العربية يغرب القمر قبل غروب شمس ذلك اليوم بمدد تتراوح بين "20-25 دقيقة".

وتابع: "أنه فى العواصم والمدن العربية والإسلامية فإن القمر يغرب قبل غروب شمس ذلك اليوم -يوم الرؤية- بمدد تتراوح بين 7-32 دقيقة، وبذلك يكون يوم الإثنين 3 يناير المقبل هو المتمم لشهـر جمادى الأولى 1443هـ".