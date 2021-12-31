جوجل يحتفل بليلة رأس السنة

جدة - نرمين السيد - من ناحية أخرى، أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بأعمال وزير الصحة والسكان، استعدادات وزارة الصحة لتأمين احتفالات رأس السنة الميلادية لعام 2022، واحتفالات عيد الميلاد المجيد، وذلك فى إطار خطط التأمين الطبى المتبعة فى مواسم الأعياد والاحتفالات القومية والفعاليات المختلفة.

وأكد جاهزية المستشفيات ورفع درجة الاستعداد بها إلى الدرجة القصوى، ودعمها بالأدوية والمستلزمات، وتوفير كميات من أكياس الدم ومشتقاته، بالإضافة إلى تحديد مستشفيات الإخلاء الطبى، وتجهيز فرق الانتشار السريع.

وأضاف أن غرفة العمليات المركزية، عقدت عدة اجتماعات تنسيقية بين القطاعات والهيئات التابعة للوزارة، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، لوضع خطة تأمين طبية مشتركة وموحدة، كل حسب اختصاصه.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إنه تم رفع درجة الاستعداد القصوى بهيئة الإسعاف المصرية بجميع المحافظات، والتأكد من الحالة الفنية لجميع السيارات وصلاحيتها للعمل وصلاحية جميع الأجهزة الطبية بها وتوافر جميع المستلزمات الطبية بالكميات المناسبة، لتأمين التجمعات فى الكنائس والمتنزهات والحدائق العامة بجميع المحافظات خلال فترة احتفالات رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد.

وأشار متحدث الصحة إلى التأكيد على مديريات الشئون الصحية برفع درجة الاستعداد بالمستشفيات، بالإضافة إلى التنسيق مع المستشفيات الجامعية بكل محافظة، ودعم بعض المستشفيات بفرق الانتشار الطبى السريع.

وأكد جاهزية واستعداد مراكز السموم، وتوافر الأدوية والأمصال المختلفة بكافة المراكز فى جميع محافظات الجمهورية، والتنسيق بين مراكز السموم ومركز الخدمات الطارئة لاستقبال وتحويل الحالات الطارئة، والابلاغ الفورى عن أى حالات تسمم فور وصولها.