إيلون ماسك يكشف موعد هبوط البشر على المريخ

جدة - نرمين السيد - وقال الملياردير الأمريكى، أغنى رجل فى العالم، إن شركته للصواريخ "سبيس إكس" ستهبط بالبشر على الكوكب المريخ ‏بصاروخها "ستار شيب" فى غضوب 10 أعوام، كـ"أسوأ سيناريو"، بحسب تعبيره.‏

وأضاف ماسك أن "سبيس إكس" ستهبط بالبشر على "الكوكب الأحمر" فى أفضل حالة خلال 5 أعوام، وفى أسوأ سيناريو متوقع هو بعد 10 سنوات"، بحسب تصريحات أدلى بها خلال استضافته فى لقاء إذاعى من تقديم لكس فريدمان، الثلاثاء الماضى.

وشدد ماسك أنه يريد تحقيق هدفه فى أسرع وقت ممكن، وهو ضمان استدامة كوكب المريخ قبل أن "تصبح الأرض شديدة الحرارة بحيث لا تتناسب مع الحياة فى حوالى 500 مليون سنة"، بحسب قوله.

ويبلغ صافى ثروة ماسك 278.9 مليار دولار على قائمة أثرياء فوربس اللحظية اعتبارا من 29 ديسمبر 2021، ما يجعله أغنى شخص فى العالم بحسب فوربس الأمريكية.