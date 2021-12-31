البيجونيا.. عشبة صغيرة تفوق طول البشر فى الصين

جدة - نرمين السيد - مع توفر أكثر من 2050 نوعا معروفا منها، تعد "البيجونيا" أحد أكثر أجناس النبات انتشارا على كوكبنا، وكونها تنمو فى شكل أعشاب صغيرة، فإن وجود نبتة منها تفوق طول البشر يعد مشهدا استثنائيا للغاية.





ووفقا لسكاى نيوز، بدأت قصة اكتشاف نبتة "Begonia gigantica" عام 2019 عندما أجرى دايكى تيان وزملاؤه من مركز شنغهاى شينشان لبحوث علوم النبات، التابع للأكاديمية الصينية للعلوم، مسحا ميدانيا فى منطقة التبت بالصين.

وبعد التحقق من أزهار النبتة المكتشفة، كان تيان واثقا من أنها تمثل نوعا جديدا.

ومن بين مجموعة تضم عشرات الأشجار من هذا النوع المكتشف حديثا، جمع العلماء اثنين من أطولهم لقياسها وإعداد العينات اللازمة من أجل دراستها.

ارتفاع أشجار البيجونيا

وكشف تيان، أن ارتفاع إحدى الأشجار يبلغ 3.6 أمتار، وكان عليه تقطيع كل شجرة منهما إلى أربعة أجزاء، حتى يتمكن من إعادتهما إلى شنغهاى وإعداد العينات الجافة.

ووثق الباحثون اكتشافهم فى دراسة جديدة نشرت فى دورية "PhytoKeys" العلمية المعنية بمجال تصنيف وتطور النباتات.

وفى الدراسة، قام تيان بتصنيف نبتة "Begonia gigantica" على أنها نوع جديد من جنس "بيغونيا"، وتنمو على منحدرات تحت الغابات على طول مجارى مائية.

وينتشر هذا النوع الجديد بشكل متقطع فى جنوب التبت، وهو أحد الأسباب التى تجعله معرضا لخطر الإنقراض، وفقا لفئات ومعايير القائمة الحمراء للاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة.

أشجار البيجونيا

وبحسب توصيف تيان، وبعد تجفيف النبات فى المعشبة ووضعها على لوح كبير، تم قياس العينة المجففة بطول 3.1 متر وعرض 2.5 متر.

ويقول تيان: "هذه هى أكبر عينة فى العالم من نوع "بيغونيا"، وفى أكتوبر 2020، صُدم الزوار الذين شاهدوا هذه النبتة فى معرض بيغونيا الصينى الأول فى حديقة شنغهاى تشينشان النباتية".

ويضيف: "كما يجرى حاليا التقدم بطلب لتسجيل النبتة فى موسوعة غينيس للأرقام القياسية".