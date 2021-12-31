أمريكية تحصل على الجنسية الروسية بمرسوم رئاسى

وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أنه جاء فى المرسوم "تبنى الأشخاص التالية أسماؤهم فى جنسية الاتحاد الروسى ومن بينهم ماسى سوزان رورباخ، المولودة فى 8 يناير 1931، بالولايات المتحدة الأمريكية".
وبموجب المرسوم نفسه، منح بوتين الجنسية الروسية للعديد من أحفاد المهاجرين الروس الذين يعيشون فى فرنسا.
ومن بينهم ديميترى كورنيلوف البالغ من العمر 80 عاما، وسيرج أليكسى "سيرجى أليكسييفيتش"، كابنيست البالغ من العمر 41 عاما، وألكسندر بول موروزى البالغ من العمر 41 عاما، وديميترى ليزيت البالغ من العمر 34 عاما.
يشار إلى أن سوزان ماسى كاتبة أمريكية، ومؤلفة الكتاب الأكثر مبيعا "أرض فايربيرد: جمال روسيا القديمة"، وفى الثمانينيات كانت مستشارة غير رسمية للرئيس الأمريكى ريجان بشأن الاتحاد السوفيتى.
وفى مايو 2021، طلبت ماسى من بوتين منحها الجنسية الروسية، مشيرة إلى أنها كرست سنوات عديدة من حياتها للتقريب بين شعبى روسيا والولايات المتحدة.
وفى يونيو الماضى وعلى هامش مؤتمر يالطا فى قصر ليفاديا، كشفت الروائية الأمريكية أنها بحاجة إلى الجنسية لتأليف كتاب فى روسيا.
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