ليلة رأس السنة.. أفكار للاحتفال بالعام الجديد فى الشتاء (صور)

جدة - نرمين السيد - ليلة رأس السنة

احتفالا بهذه المناسبة وفى ظل موجة البرد القارص والصقيع والأمطار التى تسود البلاد، يصعب على الكثير منا الخروج والاحتفال بهذه المناسبة فى الخارج، لذا ينصح بعض الخبراء أن تقتصر احتفالات هذا العام داخل المنازل ووسط دفئ الأهل والأحباب.

احتفالات منزلية بـ ليلة رأس السنة

وللاحتفال بهذه المناسبة يجب تزيين المنزل ببعض الزينة والبلالين ووضع الأنوار على شجرة عيد الميلاد، مع الاستعانة ببعض المشروبات الدافئة وبعض المقرمشات وسناكس بنكهات متنوعة.

احتفالات المصريين بـ ليلة رأس السنة

الكثير من المصريين يفضلون الخروج والتنزه ليلة رأس السنة مع الأصدقاء ليكون العام الجديد بداية مبشرة لهم بأيام سعيدة مقبلة، لذا يجب عليهم ارتداء الملابس الثقيلة خاصة ملابس جواكت جلد فى ظل موجة الأمطار المتوقعة طوال اليوم، وتشهد مناطق وسط البلد توافد عدد كبير من الجمهور للاحتفال بهذه المناسبة.

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كما يفضل الكثير من المصريين السفر فى هذه المناسبة إلى الأقصر وأسوان فى فصل الشتاء من أجل الاستمتاع بأجواء العام الجديد، والاستمتاع بالشمس المعتدلة من قلب صعيد مصر.

احتفالات عالمية ليلة رأس السنة

تحظى احتفالات رأس السنة هذا العام بخصوصية شديدة لدى المصريين فى ظل الأجواء الشتوية التى تسود البلاد، وفى ظل الإجراءات الاحترازية المفروضة على حفلات السهر بسبب انتشار فيروس كورونا، مما فرض على منظمى هذه الاحتفالات إلغائها بسبب الطقس البارد أيضا واحتمالية سقوط أمطار.

وبسبب هذه الظروف يفضل البعض السفر إلى خارج مصر للاحتفال بهذه المناسبة، خاصة إلى دبى والاحتفال تحت برج خليفة الذى يتزين كل عام من أجل استقبال الكثير من الزوار المصريين والعرب للاحتفال بالعام الجديد.