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صور 2022.. طرق للاحتفال بالعام الجديد داخل المنزل

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أحمد رمضان 2021-12-31 14:32 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - حفلات العام الجديد على وشكك الانطلاق، وقبل ساعات قليلة من وداع 2021 واستقبال 2022 يسأل البعض عن أهم الطرق المميزة للاحتفال بالعام الجديد داخل المنزل خاصة فى ظل موجة البرد الشديدة والأمطار على القاهرة ومختلف المحافظات، وهو ما يمنعهم من الخروج للاحتفال فى شوارع القاهرة.

صور 2022

يرغب البعض فى عمل احتفالات مختلفة هذا العام للدخول إلى العام الجديد وسط أجواء احتفالية مبهجة، نظرا لأن الكثير منا لم يحتفل العام الماضى برأس السنة الميلادية بسبب الذعر الذى اجتاح العالم بسبب فيروس كورونا، وفشل الكثير من الناس حول العالم فى السفر إلى الاحتفال مع أسرهم والذهاب إلى الأماكن التى يريدونها.

صور 2022

رأس السنة الجديدة 2022

يخطط الكثير من الناس بطريقتهم الخاصة لقضاء اليوم معا فى الفرح والبهجة والكثير من العمل الجماعى.

وتتزين المنازل بألوانها الزاهية وتمتلئ المنازل بالضحك والقصص والدفء لتكتب ذكريات جديدة للعام المقبل.

صور 2022
صور 2022

شجرة عيد الميلاد

أصبحت شجرة الكريسماس واحدة من مميزات الاحتفال بالعام الجديد، وما عليك إلا بتزيين شجرة عيد الميلاد بالأضواء والكرات والساعات للعد التنازلى ووضعها بجانب باب منزلك.

إلى جانب اصطحاب المشروبات الدافئة التى تمنحك الطاقة والسعادة من أجل الاحتفال بالعام الجديد وسط موجة البرد الشديدة التى تجتاح البلاد.

صور 2022

قم بإنشاء زاوية للصور داخل منزلك وتجميلها بأجمل عبارات العام الجديد مثل "2022.. عام سعيد"، من أجل التقاط الصور التذكارية فيها مع أسرتك.

إلى جانب تزيين مائدة الطعام بشجرة عيد الميلاد الصغيرة المليئة بالكرات المضيئة، وإشعال بعض الشموع.

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كل هذه الأجواء السعيدة والمبهجة من شأنها تجعلك تحمل الكثير من الذكريات السعيدة للعام الجديد.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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