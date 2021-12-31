صور 2022.. طرق للاحتفال بالعام الجديد داخل المنزل

جدة - نرمين السيد - حفلات العام الجديد على وشكك الانطلاق، وقبل ساعات قليلة من وداع 2021 واستقبال 2022 يسأل البعض عن أهم الطرق المميزة للاحتفال بالعام الجديد داخل المنزل خاصة فى ظل موجة البرد الشديدة والأمطار على القاهرة ومختلف المحافظات، وهو ما يمنعهم من الخروج للاحتفال فى شوارع القاهرة.





صور 2022

يرغب البعض فى عمل احتفالات مختلفة هذا العام للدخول إلى العام الجديد وسط أجواء احتفالية مبهجة، نظرا لأن الكثير منا لم يحتفل العام الماضى برأس السنة الميلادية بسبب الذعر الذى اجتاح العالم بسبب فيروس كورونا، وفشل الكثير من الناس حول العالم فى السفر إلى الاحتفال مع أسرهم والذهاب إلى الأماكن التى يريدونها.

رأس السنة الجديدة 2022

يخطط الكثير من الناس بطريقتهم الخاصة لقضاء اليوم معا فى الفرح والبهجة والكثير من العمل الجماعى.

وتتزين المنازل بألوانها الزاهية وتمتلئ المنازل بالضحك والقصص والدفء لتكتب ذكريات جديدة للعام المقبل.

شجرة عيد الميلاد

أصبحت شجرة الكريسماس واحدة من مميزات الاحتفال بالعام الجديد، وما عليك إلا بتزيين شجرة عيد الميلاد بالأضواء والكرات والساعات للعد التنازلى ووضعها بجانب باب منزلك.

إلى جانب اصطحاب المشروبات الدافئة التى تمنحك الطاقة والسعادة من أجل الاحتفال بالعام الجديد وسط موجة البرد الشديدة التى تجتاح البلاد.

صور 2022

قم بإنشاء زاوية للصور داخل منزلك وتجميلها بأجمل عبارات العام الجديد مثل "2022.. عام سعيد"، من أجل التقاط الصور التذكارية فيها مع أسرتك.

إلى جانب تزيين مائدة الطعام بشجرة عيد الميلاد الصغيرة المليئة بالكرات المضيئة، وإشعال بعض الشموع.

ليلة رأس السنة.. أفكار للاحتفال بالعام الجديد فى الشتاء (صور)

كل هذه الأجواء السعيدة والمبهجة من شأنها تجعلك تحمل الكثير من الذكريات السعيدة للعام الجديد.