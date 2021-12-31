المسنون يواجهون الطقس بالأخشاب والابتسامة (صور)

جدة - نرمين السيد - ووثقت الكاميرا سيدة مسنة، (مزارعة) أثناء ذهابها للحقل، فيما اتخذت من ابتسامتها سبيلا للتغلب على الأجواء، وكذلك مُسن، أثناء جمعه للأخشاب والتى من المؤكد أنه سيستخدمها لمواجهة برودة الطقس.

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