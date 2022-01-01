3 يناير.. القاهرة على موعد مع ذروة ظاهرة فلكية

جدة - نرمين السيد - تنشط زخات شهب الرباعيات حتى 12 يناير، وتصل إلى الذروة فى ليلة 3 يناير، وخلال هذه الفترة ستكون هناك فرصة لرؤية الشهب الرباعية عندما يكون مصدرها فوق الأفق وتبدو وكأنها تنطلق من كوكبة Bootes.





وبحسب ما ذكره المعهد القومى للبحوث الفلكية والچيوفيزيقية، تنشأ زخات الشهب بشكل متكرر سنويا عندما تمر الأرض فى مدارها حول الشمس بحطام مذنب أو نيزك أو كويكب، والذى يتبعه دخول كميات كثيفة من الغبار والحصى المتناثرة على طول مدارات المذنبات والكويكبات، وتصطدم بأعلى الغلاف الجوى للأرض وتحترق على ارتفاع يتراوح بين 70 و 100 كيلو متر وتظهر لسكان الأرض على شكل خطوط مضيئة بالسماء.

مصدر شهب الرباعيات تم تحديده فى 2003 بأنها تصدر من الكويكب 2003 EH1 والذى يدور حول الشمس فى 2020 يوما وهو ما يعادل 5.53 سنة، وتتشابه كل من زخات شهب الرباعيات وزخات شهب التوأميات فى أن مصدر كل منهما كويكب "جسم صخرى" وليس مذنبًا جليديًا كما هو الحال فى الكثير من زخات الشهب الآخرى.

من القاهرة، لن تكون الزخات مرئية قبل الساعة 23:31 تقريبًا، ويرتفع مصدر الزخات فوق الأفق الشرقى وتظل الزخات بعد ذلك نشطة حتى طلوع الفجر.

ما يميز زخات شهب الرباعيات هذا العام أنه فى هذا التوقيت وبسبب دوران الأرض ستكون القاهرة فى وضع مثالى وفى الاتجاه المواجه للنيازك المقبلة، مما يزيد من فرص رؤية أعداد كبيرة منها.

كما يساعد أيضا غياب القمر فى هذا التوقيت "حيث ستكون إضاءته 3% فقط ويشرق مع شروق الشمس ويغرب يغروبها"، وظلام السماء وخلوها من أى إضاءة، على رؤية العدد الأكبر من النيازك، وتساعد كل هذه الظروف المثالية على تمييز العدد الأكبر من النيازك هذا العام على خلاف أوقات أخرى كثيرة.