وفاة آخر مرافقى الدالاى لاما عند هروبه من التيبت عام 1959

جدة - نرمين السيد - وكان الزعيم الروحى للتيبت قد وصل إلى الهند كاهنا شابا بعد رحلة استمرت 13 يوما سيرا فى الهيملايا متنكرا بزى جندى هندى لتفادى القوات الصينية.

ونارن شاندرا داس الذى توفى الاثنين فى منزله بولاية أسام بشمال شرق الهند، كان آنذاك بعمر 22 عاما وأنهى تدريباته للتو مع فرقة أسام رايفلز، أقدم فرق الجيش الهندي.

ورافق داس الكاهن مع ستة جنود آخرين إلى لوملا بولاية أرونشال بشمال شرق الهند فى 31 مارس 1959.

وفى مقابلة مع وسائل إعلام محلية العام الماضي، شرح داس كيف سار الجنود فى المنطقة الجبلية فيما كان دالاى لاما يمتطى حصانا.

واستذكر الجندى المتقاعد أنه لم يُسمح لفرقته بالتحدث إلى الكاهن الشاب أثناء مرافقته إلى مكان آمن.

وينفى الدالاى لاما البالغ 86 عاما السعى لاستقلال التيبت ويعيش فى منفاه بشمال الهند منذ ذلك الحين.

وتقابل الرجلان عام 2017 فى لقاء مفعم بالمشاعر كان الأول بينهما منذ نحو 60 عاما.

وقال الدالاى لاما لداس: "عندما انظر إلى وجهك أدرك أننى حتما صرت طاعنا فى السن أيضا".

وبعد عام، دعى داس إلى دارامسالا حيث شكل دالاى لاما حكومة تيبتية فى المنفى بإذن من نيودلهي.

وقال داس العام الماضى "ذهبت مع عائلتى وعانقنى هناك واعطانى أيضا تذكارا. لن أنسى ذلك اللقاء"