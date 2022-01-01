جوجل تنافس ميتا وآبل فى سوق نظارات الواقع المعزز

جدة - نرمين السيد - وجاء قرار الشركة الأخير بهدف منافسة شركة ميتا التى أعلنت مؤخرا إنشاء مشروع ميتافيرس للواقع الافتراضى. وتريد شركة جوجل الدخول على خط المنافسة مع شركة آبل التى بدأت بالفعل وتستعد لإطلاق أول نظارات بالواقع المعزز والافتراضى معا، حسبما أفادت نيويورك تايمز. وتستعد شركات التكنولوجيا لإنتاج عدد من المنتجات الخاصة بالواقع المعزز والافتراضى، للحاق بمشروع ميتافيرس الذى سينقل الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى نقلة نوعية. وستحصل نظارات آبل بتقنيتى AR / VR للواقع المعزز والافتراضى معا ، وهو الأمر الذى سيميزها كثيرا عن أى نظارات أخرى، مع جودة 8K، بالإضافة إلى أجهزة استشعار ثلاثية الأبعاد متطورة قادرة ليس فقط على اكتشاف الأشياء فى المشهد ولكن أيضًا تحديد الإيماءات التى تقوم بها يدى المستخدم.

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