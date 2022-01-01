أحدث صور لـ المريخ

جدة - نرمين السيد - شاركت إدارة الفضاء الوطنية الصينية، اليوم، صورًا جديدة للمريخ، حيث تم التقاطها بواسطة مسبار Tianwen 1، الذى يعمل على الكوكب منذ فبراير2021، جنبًا إلى جنب مع مركبة "تشهورونج".





وبحسب صحيفة "تشاينا ديلى"، استغرق نقل الصور الملتقطة بكاميرا على مسافة 3.5 مليون كيلومتر من الأرض أقل من 20 دقيقة. وأظهرت صورة ملونة مركبة مدارية تحلق حول الكوكب الأحمر، الغطاء القطبى الشمالى للمريخ، وسهل المريخ. وقد تم إطلاق المسبار الروبوتى Tianwen 1، فى يوليو 2020 من المحطة الفضائية "فنتسان" فى مقاطعة هاينان، والذى سمى على اسم شعر صينى قديم، وقد قطع إجمالى 475 مليون كيلومتر.

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