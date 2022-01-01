يوم الحظ فى 2022.. تواريخ مميزة تجلب السعادة والمال

22-12-2022
فى البداية مع الجدى، حيث يرتبط هذا التاريخ بمولود هذا البرج، نجاحك سيكون مستمرا وإنجازاتك ستزيد فى 2022، والحظ الأكبر من نصيبك سيزيد، وستحصد ثمار أى عمل ستقوم به، وهناك حظوظ ستأتى إليك بشكل مفاجئ، وعاطفيا وضعك أفضل بكثير سواء متزوج أو غير مرتبط، وصحيا وضعك ممتاز.
2-2-2022 و12-2-2022
هذان التاريخان المميزان سيتصادفان مع مواليد برج الدلو، حيث يكونون أكثر قدرة على حل مشاكلهم المهنية، واقتناء الفرص، وسيشعرون أيضا بالاستقرار العاطفى والهدوء تجاه شريك الحياة، لكن يجب الحذر من الأشخاص المحيطين بهم لأنهم سيكتشفون خيانتهم لهم.
20-2-2022 و22-2-2022
يتصادف التاريخ مع مولود برج الحوت، وهو ضمن أكثر الأبراج حظا فى النصف الثانى من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجنى ثمار تعبه، ويسدد ديونه.
2-12-2022 و20-12-2022
يرتبط هذان التاريخان بمولود برج القوس وسيكون لديه سنة رائعة، وأهم قراراتك فيها أنك ستعتزل ما ومن يؤذيك أو يسبب لك أى ضغوط.
ومن أول العام هناك نجاح عملى ومادى، والنصيحة المعتادة، اصرف بالعقل واعمل حساب المستقبل، والمتزوجين أوضاعهم أفضل، وغير المتربطين سيرتبطون بالشخص المناسب.
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