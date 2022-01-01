يوم الحظ فى 2022.. تواريخ مميزة تجلب السعادة والمال

جدة - نرمين السيد - مع بداية العام الجديد 2022، ينتظر الكثيرون تنبؤات الفلك وتوقعات الأبراج عن حظ كل برج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى والاجتماعى فى العام الجديد، وكعادة كل عام ميلادى، هناك تواريخ مميزة فى السنة الجديدة تساعد محبى الأبراج على اقتناص فرصهم فيها معرفة النصائح والتحذيرات على كافة الأصعدة خلال العام الجديد.





22-12-2022

فى البداية مع الجدى، حيث يرتبط هذا التاريخ بمولود هذا البرج، نجاحك سيكون مستمرا وإنجازاتك ستزيد فى 2022، والحظ الأكبر من نصيبك سيزيد، وستحصد ثمار أى عمل ستقوم به، وهناك حظوظ ستأتى إليك بشكل مفاجئ، وعاطفيا وضعك أفضل بكثير سواء متزوج أو غير مرتبط، وصحيا وضعك ممتاز.

2-2-2022 و12-2-2022

هذان التاريخان المميزان سيتصادفان مع مواليد برج الدلو، حيث يكونون أكثر قدرة على حل مشاكلهم المهنية، واقتناء الفرص، وسيشعرون أيضا بالاستقرار العاطفى والهدوء تجاه شريك الحياة، لكن يجب الحذر من الأشخاص المحيطين بهم لأنهم سيكتشفون خيانتهم لهم.

20-2-2022 و22-2-2022

يتصادف التاريخ مع مولود برج الحوت، وهو ضمن أكثر الأبراج حظا فى النصف الثانى من عام 2022، وسيكون محظوظا اعتبارا من مايو القادم وسيجنى ثمار تعبه، ويسدد ديونه.

2-12-2022 و20-12-2022

يرتبط هذان التاريخان بمولود برج القوس وسيكون لديه سنة رائعة، وأهم قراراتك فيها أنك ستعتزل ما ومن يؤذيك أو يسبب لك أى ضغوط.

ومن أول العام هناك نجاح عملى ومادى، والنصيحة المعتادة، اصرف بالعقل واعمل حساب المستقبل، والمتزوجين أوضاعهم أفضل، وغير المتربطين سيرتبطون بالشخص المناسب.