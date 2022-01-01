مفاجأة.. اكتشاف قارة أطلانتس المفقودة بمثلث برمودا.. شيدت قبل 200 ألف عام

جدة - نرمين السيد - وتمكنت بولين زاليتسكى، مهندسة علوم البحار، مع عدد من العلماء، من العثور على تجمع كبير من الأهرامات الحجرية المغمورة تحت المياه قبالة منطقة مثلث برمودا بالمحيط الأطلسى"

وعن الاكتشاف الجديد قالت زاليتسكى، وفقا لموقع rsute.ru: "العينات التى تم أخذها بواسطة الروبوتات البحرية بينت أن تلك الأبنية شيدت قبل 200 ألف عام، وغرقت تلك الأهرامات تدريجيا لتغمر تماما تحت سطح البحر منذ 50 ألف عام تقريبا"

وأضافت المهندسة: "هناك العديد من الفرضيات الحالية التى تتحدث عن أصل تلك الأهرامات، فبعض المؤرخين وعلماء التاريخ يعتقدون أن هذا الاكتشاف هو قارة أطلانتس المفقودة، والبعض الآخر يقول إن تلك الأهرامات تعود لحضارات متطورة كانت موجودة فى العصور القديمة"

يذكر أن أطلانتس ذكرت عدة مرات فى المخطوطات الأثرية القديمة، كما وصفها أفلاطون أثناء حديثه عن آلهة الإغريق، وذكرت فى مخطوطة مصرية قديمة تشير إلى أن أحد الفراعنة طلب من وزرائه تسيير رحلة بحرية إلى الغرب، للبحث فى مصير المدينة المفقودة.

واحتوت بعض الخرائط القديمة التى وجدت ضمن مقتنيات بعض سلاطين الدولة العثمانية على جزيرة فى البحر، ليس لها وجود فى الخرائط الحديثة، ويعتقد أنها نفس الخرائط التى اعتمد عليها الرحالة الشهير كولومبوس فى استكشاف العالم