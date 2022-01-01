طفل يعزف على الدرامز بذراع مطاطية (صور)

جدة - نرمين السيد - وتمكن سول سميث رايان من تحقيق حلمه وهو بعمر 6 أعوام حيث ابتكر والده رباطا يثبت أعواد العزف فى مكانها، ويأمل الآن فى أن يسير على خطى عازف الطبول الشهير ريك ألين، الذى يعزف مع فرقة ديف ليبارد باستخدام دواسات للقدمين.

وقالت صحيفة ديلى ميل البريطانية إن الذراع الروبوتية من تصميم والد سول الذى أخذ على عاتقه منح طفله ذراعا تعوضه عن ذراعه اليسرى التى بترت وهو بعمر 10 أيام، وهى عبارة عن ذراع مطاطية خفيفة الوزن متحركة تنفتح وتغلق مثل الدمى باستخدام الكابلات المتصلة بحزام على الكتف الأيمن.

ويهدف بن إلى أن تكون الذراع الجديدة المصنوعة من المطاط والتى تبدو ناعمة مثل الجلد قادرة على أداء جميع المهام بمجرد استخدام سول لها.

وتزن اليد المطاطية 166 غراما فقط، فى حين أن وزن يد شخص بالغ تصل إلى 460 غرام، أما اليد الإلكترونية الأخف وزنا فيبلغ وزنها 500 غرام.