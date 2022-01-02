جدة - نرمين السيد - هذا وكان الطفل الصينى "لى جينغوى" قد تم اختطافه من قبل عصابة للاتجار بالبشر عندما كان طفلا، وباعوه لأسرة تعيش على بعد 1800 كيلومترًا من منزله. ونشر "لى" خريطة مرسومة باليد لقرية طفولته على وسائل التواصل الاجتماعى، وسأل عما إذا كان أى شخص يستطيع التعرف على القرية فى الخريطة فقامت الشرطة فى مقاطعة يونان جنوب غرب الصين بمطابقة الخريطة مع قرية محلية، ووجدت فى السجلات أن هناك عائلة فى القرية قد فقدت ابنها منذ سنوات وأثبت اختبار الحمض النووي لاحقًا القرابة بين لى وعائلته، مما أدى إلى لم شمله مع والدته.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بعد أكثر من ربع قرن.. صيني يعود لعائلاته عن طريق رسم خريطة من الذاكرة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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