دببة تقتحم سيارة وتقوم بما لا يخطر على البال «فيديو»

جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكر موقع سكاى نيوز عربية نقلا موقع "ناو ذيس نيوز"، فإن الدببة الصغار تمكنت من اقتحام السيارة، وحبس نفسها داخلها لعدة دقائق.

وبعدها بلحظات، ظهرت سيارة شرطة واقتربت من الدببة، لكنها لم تتمكن من إبعادهما.

وأظهر الفيديو الدببة وهى تشعل أضواء السيارة وتطلق الأبواق، وسط استغراب سكان المنطقة.

هذا وتمكنت السلطات فى النهاية من إخراج الدببة الصغار من السيارة ولم شملها مع أمها.