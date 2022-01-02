ذهب لشراء حليب فوجد نفسه مليونيرا.. قصة أمريكى مع الحظ

جدة - نرمين السيد - كان دينس ويلوباى ذاهبا فى رحلة عادية لشراء حليب الشوكولاتة لأطفاله، من متجر "سيفن إليفن" بولاية فرجينيا الأميركية، قبل أن يقرر شراء بطاقة يانصيب عندما كان يهم بدفع قيمة الحليب.

وتفاجأ ويلوباى لاحقا عندما أعلنوا أنه الفائز الجديد بيانصيب الولاية، وقيمته مليون دولار، وهو أمر مذهل خاصة وأن احتمالية الفوز هى 1 من أصل 1.63 مليون، وفقا لموقع "سى إن إن".

وعرضت المسابقة على الأب الأميركى خيار الحصول على دفعات سنوية للمبلغ تستمر لمدة 30 عاما، أو الحصول على مبلغ 640 ألف دولار كاملا دفعة واحدة، وهو مبلغ مخصوم بسبب الضرائب، ليختار الخيار الأول.

وأشار الرجل الأميركى إلى أنه لم يقرر شراء تذكرة اليانصيب من قبل الذهاب، لكنه تشجع عندما رآها خلال شرائه حليب الشوكولاتة.