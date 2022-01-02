العثور على غواصة مختفية منذ 80 عاما باليونان

جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "إكسبريس" الذى نشر الخبر: "غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا وغرقت فى يوليو عام 1941 بطوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".

من جهته، قال أحد أعضاء فريق الغواصين: "تاريخ القتال البحرى يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز.. المواجهة المباشرة بين الغواصات هى حدث نادر".

ووجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، حيث تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحرى لإيطاليا.

وتم إطلاق الغواصة "جانتينا" إيطالية عام 1932 وشاركت فى الحرب الأهلية الإسبانية، وفى 5 يونيو 1941 أغرقتها الغواصة البريطانية "توربي" التى أطلقت 6 طوربيدات فى وقت واحد عليها.

وتمكن 6 بحارة فقط من النجاة سبحوا إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.