جدة - نرمين السيد - ووفقا لموقع "إكسبريس" الذى نشر الخبر: "غادرت غواصة "جانتينا" جزيرة ليروس اليونانية وعلى متنها 48 بحارا وغرقت فى يوليو عام 1941 بطوربيد أطلق من الغواصة البريطانية "إتش إم إس توربي".
من جهته، قال أحد أعضاء فريق الغواصين: "تاريخ القتال البحرى يشبه اللغز، وهذا الاكتشاف جزء من هذا اللغز.. المواجهة المباشرة بين الغواصات هى حدث نادر".
ووجدت "جانتينا" ملاذها الأخير جنوب جزيرة ميكونوس على عمق 103 أمتار، حيث تم التعرف على الغواصة باستخدام سجلات مكتب التاريخ البحرى لإيطاليا.
وتم إطلاق الغواصة "جانتينا" إيطالية عام 1932 وشاركت فى الحرب الأهلية الإسبانية، وفى 5 يونيو 1941 أغرقتها الغواصة البريطانية "توربي" التى أطلقت 6 طوربيدات فى وقت واحد عليها.
وتمكن 6 بحارة فقط من النجاة سبحوا إلى جزيرة ميكونوس اليونانية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العثور على غواصة مختفية منذ 80 عاما باليونان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.