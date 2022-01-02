مع بداية 2022.. «ابدأ سنة جديدة مع يونس» يحتل صدارة تويتر

جدة - نرمين السيد - وقال الإعلامى أحمد يونس، فى تغريدة على حسابه بموقع "تويتر": "نبدأ أول حلقة فى السنة الجديدة 2022 وبداية السنة الرابعة لصباحك ومطرحك بتصدر الترند على تويتر.. ابدا_سنه_جديده_مع_يونس الترند الأول فى مصر على تويتر حالا".

قدمت حلقة اليوم الأحد من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.