قط مشاغب فى بريطانيا متهم بسرقة الشرطة وقضايا أخرى

جدة - نرمين السيد - القط المشاغب

وقام القط بالدخول لمركز شرطة لأجل سرقة البسكويت، بالإضافة إلى تسببه فى مضايقة بعض النساء في غرف تغيير الملابس فى حمامات السباحة حيث كان يمشى على أجسادهن أثناء جلوسهن داخل الغرف.

وكان يتظاهر بالجوع لخداع الآخرين لإطعامه، حتى تم إلقاء القبض عليه لتسليمه لـ "ناتاشا ماكفى" وهى منظمة غير ربحية تسعى فى العثور على الحيوانات المفقودة فى الشوارع، وفقا لما جاء فى صحيفة "مترو" البريطانية.

وتمكنت ناتاشا فى وصول القط لمالكه، الذى أشار إلى قيامه بالكثير من أعمال الشغب فى منزله فى جيلينجهام.

أعمال الشغب

ووفقا للصحيفة قالت ناتاشا: "كان بوب قط ضال فى الأصل وعثر عليه مالكه الحالى الذى أكد على إنه كان ودودًا، وأخذه إلى الأطباء البيطريين، لكن لم يحالفه الحظ فى العثور على أصحابه، لذلك عاد معه إلى منزله.. وبعد فترة نشرت عدد من الصور لحيوانات مفقودة على صفحة الحيوانات المفقودة على فيسبوك، كما نشرت شرطة مدينة "Kent "صورة على الإنترنت للقط المشاغب وأدعوا إنه دخل القسم وسرق البسكويت الخاص بهم".

وأشارت الصحيفة إلى أن شرطة ميداوى نشرت مسبقا صور للقط المشاغب وهو جالس بجوار البسكويت، وقالت: "يبدو أننا تبنينا قط فى مركز شرطة ميدواى".

قامت شرطية من خلال الصفحة الخاصة بمركز ميدواى بنشر صورتها وهى تحمل القط وبيدها ورقة مدون عليها الاتهامات الموجهة للقط، حيث قالت: "القط متهم بالمشى على أجساد فتيات عاريات فى غرفة تغيير الملابس فى حوض السباحة فى ميدواى بارك .. ومراقبة الناس وهم يسبحون فى حمام السباحة فى ميدواى بارك ومشاهدة الطلاب وهم يذهبون إلى الكلية، والسير فى الشارع الرئيسى متظاهراً بأنه يتضور جوعًا وصدم رؤوس العديد من الأطفال الصغار، ما يجعلهم يبتسمون، وإعطاء الحب والراحة للناس فى مستشفى ميدواى".

واستهدفت الشرطية من خلال تلك الرسالة المزاح مع أعضاء الصفحة والتخفيف عنهم بدلا من الأخبار المثيرة للقلق التى ينشرونها يوميا.