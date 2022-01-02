بسبب سلسلة Xiaomi 12.. شاومى تتخطى مبيعاتها ملايين الدولارات فى دقائق

جدة - نرمين السيد - هواتف Xiaomi 12

وتمكنت الشركة من بيع هواتف "Xiaomi 12" بقيمة 283 مليون دولار خلال 5 دقائق، وفقا لموقع "techarena24".

وتبدأ سعر هاتف Xiaomi 12 من 699 دولار بينما يبلغ سعر إصدارXiaomi 12 Pro من 899 دولار أى يتراوح أسعارهم بين 11 و 14 ألف جنية مصرى.

مواصفات Xiaomi 12 Pro

يحتوى هاتف "Xiaomi 12 Pro" على شاشة بقياس 6.73 بوصة من نوع AMOLED، كما بها طبقة حماية من نوع Gorilla Glass Victus.

ويزود الهاتف بذاكرة وصول عشوائى رام بسعة 8 و 12 جيجابايت، متصلة بذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 و 256 جيجابايت.

وجاء هاتف Xiaomi 12 Pro، بمستشعرين للكاميرا الخلفية ذات دقة 50 ميجابيكسل، وعدسة فائقة الدقة ومقربة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابيكسل وعدسة للتصوير الماكرو بدقة 5 ميجابيكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابيكسل.

ويتوفر بالهاتف بطارية تبلغ قوتها 4600 ميللى أمبير، كما تدعم تقنية الشحن السريع السلكى بقدرة 120 وات.