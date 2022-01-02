ارتفاع قياسى فى حوادث إطلاق النار والانتحار بأمريكا فى 2021

جدة - نرمين السيد - أظهرت دراسة حديثة أن الولايات المتحدة سجلت ارتفاعات قياسية فى حوادث إطلاق النار والانتحار خلال العام الماضى 2021، حيث شهدت الولايات المتحدة نحو 691 حادث إطلاق نار جماعى.





وأفادت الدراسة - الصادرة عن الأرشيف الأمريكى لحوادث عنف بالأسلحة النارية- بأن تلك الحوادث أسفرت عن مقتل 44750 شخصا من بينهم 20660 شخصا توفوا فى عمليات قتل و44090 انتحروا من بينهم 1533 طفلا ومراهقا تحت سن 17 سنة.

وسجلت الإصابات ارتفاعا قياسيا حيث وصلت إلى 49359 من بينهم 4107 تحت سن 17 سنة.

يذكر أن الأرشيف الأمريكى لحوادث عنف الأسلحة النارية هو أرشيف إلكترونى يتتبع حوادث العنف بتلك الأسلحة فى الولايات المتحدة منذ عام 2013.