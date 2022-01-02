إطلالات أنيقة لعارضة الأزياء جيجى حديد

جدة - نرمين السيد - جيجى حديد

وولدت جيجى حديد من أم هولندية كانت تعمل كعارضة أزياء سابقا، وأب فلسطينى، ولها اثنان من الأشقاء الأصغر سنا الأخت بيلا، والأخ أنور، وكلاهما أيضا عارضا أزياء.

وبعد الانتهاء من المدرسة الثانوية انتقلت إلى نيويورك لأجل استكمال دراستها وعملها كعارضة أزياء، ولكن علقت دراستها لأجل التألق فى مجال الأزياء والموضة.

صور جيجى حديد

بدايات جيجى حديد

دخلت جيجى حديد فى عالم الموضة وتألقت وفازت فى عام 2016 بلقب أفضل عارضة أزياء عالمية لهذا العام من قبل مجلس الأزياء البريطانى فى حفل توزيع جوائز الموضة البريطانية.

وتحرص عارضة الأزياء على مشاركة متابعيها أبرز إطلالاتها الأنيقة ذات الطابق الجذاب والتى تنال إعجابهم لأناقتها وقوامها الرشيق وجمال ملامحها.