أديل تقتنص قصر سيلفستر ستالون الفخم بنصف ثمنه (صور)

جدة - نرمين السيد - وعرض القصر للبيع العام الماضى، مقابل 110 ملايين دولار، وفقا لموقع TMZ، وتم تصميم المنزل الذى تبلغ مساحته 18.587 قدما مربعا على يد ريتشارد لاندرى ويقع فى منطقة حراسة حصرية فى نورث بيفرلى بارك، ويضم 8 غرف نوم و12 حماما.

واشترى سيلفستر القصر فى التسعينيات، وعرضه للبيع مقابل 110 مليون دولار لكن لم يتقدم مشترى، فخفض السعر إلى 85 مليون دولار فى البداية، ولكن لم يتقدم عرض شراء، فظل يقلل الثمن حتى وصل إلى 42 مليون جنيه إسترلينى.