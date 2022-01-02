روسكوزموس : تنفيذ أول عملية سير فى الفضاء لعام 2022 فى 19 يناير الجارى

جدة - نرمين السيد - أعلنت وكالة الفضاء الروسية "روسكوزموس"، اليوم الأحد، أن رائدى الفضاء الروسيين أنطون شكابليروف وبيوتر دوبروف سينفذان أول عملية سير روسية فى الفضاء لعام 2022 فى 19 يناير الجارى.





وذكرت "روسكوزموس" - فى بيان نقلته وكالة أنباء "تاس" الروسية - أن عملية السير ستسغرق 6 ساعات ونصف الساعة، وسيقوم خلالها الرائدان بمهام لدمج الوحدة العقدية "بريتشال"، التى التحمت بمحطة الفضاء الدولية فى نوفمبر 2021. وكانت مجلة "روسكى كوزموس" أو "الفضاء الروسى" قد أشارت، فى وقت سابق، إلى أنه من المتوقع أن يقوم رواد الفضاء الروس بـ8 عمليات سير فى الفضاء بين يناير ومايو 2022.

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