اليابان: خفض سن الرشد إلى 18 عاما لأول مرة منذ 140 عاما

جدة - نرمين السيد - وأوضحت الوكالة، أنه من المقرر أن يتم خفض سن الرشد من 20 عاما حاليا إلى 18 عاما بعد تطبيق قانون الأحوال المدنية المعدل فى أول أبريل الماضى، حيث يمكن لأى شخص يبلغ 18 عاما الزواج بدون موافقة والديه، كما سيصبح بإمكان من يبلغ 18 عاما التقدم للحصول على بطاقة ائتمان أو الحصول على قرض بدون موافقة الوالدين.

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