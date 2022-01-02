الأبراج 2022.. حظوظ مواليد برج الحوت

جدة - نرمين السيد - توقعات الحالة المهنية لبرج الحوت فى عام 2022:

2022 هو عام القفزة الكبرى، و2021 هى سنة تجهز مواليد برج الحوت لتحقيق نجاحات كبيرة.

توقعات الحياة المالية لبرج الحوت فى عام 2022:

بدءً من 14 مايو حتى 20 يوليو، ستتوفر فرص تغير حياة مواليد برج الحوت ولاسيما مواليد العشرية الأولى أى آخر فبراير، فهؤلاء يتمتعون بحظ جيد، بينما الربع الأخير من السنة يمكن اتخاذ قرارات أفضل، كما يجب العمل جيدا لتحقيق نجاحات هائلة فى 2022 بالرغم من مرور بعض المصاعب.

توقعات الحياة العاطفية لبرج الحوت فى عام 2022:

غير المرتبطين لديهم فرص للارتباط فى الفترة من 14 مايو حتى 20 يوليو، كما يمنح المشترى الحظ لمقابلة الشخص المناسب وخصوصا مواليد فبراير، والتمتع بالسحر والجاذبية بشكل أكثر وتأثير على الجنس الآخر.