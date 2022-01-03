فى تكساس الأمريكية.. السماء بتمطر أسماك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وتكشف الفيديوهات التى تم تصويرها فى بلدة تيكساركانا، بـ ولاية تكساس الأميركية، ظاهرة بيئية غريبة، حيث تساقطت أسماك من السماء فى ظاهرة تسمى "المطر الحيوانى"، وفق ما نقلت قناة KFSM-TV المحلية.

المطر الحيوانى

وتشهد مدينة تيكساركانا فى تكساس ظاهرة "المطر الحيوانى" عندما تنجرف الحيوانات المائية الصغيرة مثل "الأسماك والضفادع وسرطان البحر" فى مجارى المياه أو المواسير التى تتدفق على الأسطح، الأمر الذى ينتج عنه تساقط تلك الحيوانات الصغيرة على الأرض مع اشتداد المطر.

وذكر موقع library of congress أنه من الممكن أن تتشكل مجارى المياه فوق أى شيءٍ، من البرك إلى البحيرات إلى المحيطات، لافتا إلى أن المفهوم الخاطئ الشائع حول أعمدة المياه هو أنها "ترتفع من البحر" عندما تتشكَّل فى الواقع فى الهواء، ثم تنزل إلى سطح الماء.

غرائب وعجائب

وأشار الموقع إلى أنه بمجرد اعتبار المسرب المائى "عاصفةً ناضجة"، فإنه يخلق دوامةً يمكنها امتصاص الهواء والماء والأجسام الصلبة فى العاصفة.

ولفت موقع library of congress إلى أنه تم الإبلاغ عن حوادث مماثلة حيث شوهدت الضفادع تتساقط من السماء، مشيرا إلى أنه فى عام 2017، سقطت سمكة من السماء فوق مدرسة ابتدائية فى كاليفورنيا.