سامسونج Odyssey Neo G8.. مواصفات أحدث شاشة للألعاب فى العالم

جدة - نرمين السيد - وأشارت سامسونج إلى أن شاشتها الجديدة للألعاب هى أول شاشة بدقة 4K و240 هرتز فى العالم، لافتا إلى أنه من المقرر الإعلان عنها رسميا من خلال معرض CES 2022 قريبا.

مواصفات شاشة سامسونج الجديدة للألعاب

وذكر موقع "gsmarena" التقنى، مواصفات شاشة سامسونج Odyssey Neo G8 الجديدة للألعاب، حيث أكد أنها بقياس 32 بوصة، وتتميز بانحناء 1000 قطر، وتتمتع بسطوع يبلغ 2000 شمعة فى المتر المربع، ويعد بجودة صورة رائعة من خلال لوحة Quantum Mini-LED.

مواصفات شاشة سامسونج Odyssey Neo G8

وكشف الموقع أن شاشة Odyssey Neo G8 تتميز، كذلك، بإضاءة خلفية من نوع Quantum Mini LED، ويستخدم فيها نظام الإضاءة الخلفية المصغرة LED بحجم 1/40 أقل من حجم وحدات LED التقليدية، بفضل تقنيات Quantum Matrix وQuantum HDR 2000 من سامسونج.

وأشار موقع gsmarena التقنى إلى أنه يمكن لـ شاشة سامسونج الجديدة للألعاب 2022 تحقيق ما يصل إلى 2000 شمعة فى المتر المربع من ذروة السطوع فى محتوى HDR مع تعديل 4096 خطوة للإضاءة الخلفية.

ولفت إلى أن شاشة سامسونج Odyssey Neo G8 تدعم، أيضا، منفذى HDMI 2.1 ووصلة DisplayPort 1.4 واحدة، وستعمل ميزة +Auto Source Switch على تغيير المصادر تلقائيا عند تشغيل جهاز متصل، مشيرا إلى أن شاشة سامسونج الجديدة 2022 تدعم ميزة CoreSync بضبط إضاءة RGB على الجزء الخلفى من الشاشة لتتناسب مع محتويات الشاشة.

مزايا شاشة سامسونج Smart Monitor M8

وذكر gsmarena أن شاشة Smart Monitor M8، تمتاز بـ كاميرا ويب تعمل مع تطبيق الاتصال الصوتى Google Duo المدمج، كما زودتها سامسونج بتطبيقات خدمات البث مثبتة مسبقا، مما يتيح لك استخدام الشاشة كتلفزيون ذكى دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز مصدر.

مزايا شاشة Smart Monitor M8

وتتميز شاشة Smart Monitor M8، بإمكان الحصول على جهاز تحكم عن بعد "لا سلكى"، على غرار تلك التى تحصل عليها مع تلفزيونات سامسونج الذكية.