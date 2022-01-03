البريد المصرى يستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعى لشحن طرود التجارة الإلكترونية

جدة - نرمين السيد - جاء ذلك خلال زيارة الدكتور عمرو طلعت لمبنى الهيئة القومية للبريد بالقرية الذكية، حيث شهد فعاليات إطلاق البريد المصرى لخدمة "وصلها"، وهى خدمة شحن متطورة تعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعى (AI) والجغرافية المكانية (GIS).

ونوه وزير الاتصالات بأن الخدمة الجديدة تأتى فى إطار التطوير الشامل الذى يشهده البريد المصرى من أجل إعادة صياغة دوره والاستثمار الأمثل لإمكانياته، خاصة مع الانتشار الواسع لفروعه فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأوضح أن خطة تطوير البريد تشمل تقديم خدماته بشكل يواكب التطورات العالمية ويلبى احتياجات المواطنين، والتوسع فى تقديم خدمات جديدة لتعظيم الاستفادة من قدرات البريد اللوجيستية والرقمية، حيث تنضم هذه الخدمة الجديدة إلى حزم الخدمات المتنوعة التى يقدمها البريد المصرى، والتى تشمل الخدمات البريدية والمالية واللوجيستية، بالإضافة إلى خدمات مصر الرقمية، لافتا إلى أهمية الخدمة الجديدة فى ضوء التنامى المستمر والكبير الذى يشهده سوق التجارة الإلكترونية على الصعيدين المحلى والعالمى.

وتعد "وصلها" إحدى الخدمات اللوجيستية البريدية لخدمة عملاء التجارة الإلكترونية، سواء التجار أو العملاء، وذلك من خلال نقل طرود المنتجات المباعة عبر الإنترنت من البائع إلى المستهلك، بالإضافة إلى خدمة كافة المواطنين الراغبين فى شحن طرود من الباب إلى الباب، والاستفادة من الخدمات البريدية التى يقدمها البريد المصرى.

ويمكن للعملاء الحصول على خدمة شحن وتوصيل من خلال تطبيق "وصلها" وموقع البريد المصرى عبر منصة وصلها الرقمية، كما يمكن تسجيل طلب شحن من الباب إلى الباب عبر الاتصال بمركز خدمة عملاء البريد المصرى 16789، وكذلك الاستعلام عن الخدمة وطلب الخدمة من خلال شات بوت، كما تمكن "وصلها" التجار/الصناع من إنشاء طرودهم إلكترونيا وطباعة بوليصة الشحن وطلب مندوبو البريد لاستلام الطرود من موقع الإنتاج أو شحنها من خلال أقرب مكتب بريد بسهولة ويسر، كما يمكنهم طلب تحصيل مبلغ معين عند التسليم ليقوم البريد المصرى بتحصيل المبلغ وإيداعه فى حساب العميل لدى البريد المصرى، سواء فى حساب التوفير أو حساب جارى أو بطاقة دفع مسبق.

وخلال الفعاليات، تم عرض لإدارة عمليات حركة أسطول النقل البرى الخاص بالبريد المصرى رقميا ليس فقط من خلال تقنيات التتبع (GPS) ولكن باستخدام أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعى، وذلك بتخطيط خطوط السير باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعى، وإصدار أمر التشغيل اليومى رقمياً ومراقبة الحركة (GIS)، بالإضافة إلى إنشاء نطاقات جغرافية محددة لحركة السيارة وإطلاق إنذار فى حالة الخروج عن النطاق المحدد (GIS)، سواء كانت سيارات نقل البريد أو سيارات خدمات التوزيع، بهدف زيادة فعالية وكفاءة العمليات التشغيلية اللوجيستية للبريد المصرى لتحسين جودة خدماته.

ومن جهته، قال الدكتور شريف فاروق رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد "إن البريد المصرى يشهد حالياً تطورا كبيرا على كافة الأصعدة، يشمل تحديث وتطوير الخدمات المالية والبريدية واللوجستية".

وأوضح أن الخدمة الجديدة تمكن جميع العملاء، سواء شركات أو أفراد، من استخدام منصة الرقمية للخدمات البريدية واللوجيستية التى يقدمها البريد المصرى وطلب الخدمة من خلال قنوات تقديم الخدمة الرقمية العديدة، والتى تتمثل فى التسجيل من خلال الموقع الإلكترونى أو تطبيق الهاتف المحمول أو التواصل مع خدمة عملاء البريد من خلال الخط الساخن 16789 أو الشات بوت.

وأضاف أن الخدمة توفر إمكانية طلب مندوب البريد المصرى للشحن من الباب إلى الباب أو الشحن من مكتب البريد إلى الباب، مؤكدا أن البريد المصرى يسعى دائماً إلى التحسين المستمر فى جودة الخدمات لتقديم الأفضل لكافة المواطنين فى ربوع الوطن، ليشمل جميع فئات وشرائح المجتمع المصرى بخدماته المالية والبريدية واللوجستية بمستوى عال ومتميز من الجودة وبأسعار تنافسية.

وتفقد وزير الاتصالات سيارات أسطول البريد المصرى، حيث تم تدعيم الأسطول بعدد 168 سيارة جديدة أنضمت إلى أسطول البريد خلال عام 2021.. واستمع إلى شرح تفصيلى من الدكتور شريف فاروق لسيارة المراقبة، والتى تم تجيهزها للمراقبة الميدانية، حيث يمكن من التتبع الحى لسيارات أسطول البريد ومراقبة حركة السيارات والتزامها بالسرعة والنطاق الجغرافى المحددة لها، كذلك المهلات الزمنية المخطط لها وفقاً لحركة المرور.

كما استمع وزير الاتصالات إلى شرح حول إنجازات البريد المصرى فى عيد البريد، حيث تم تحقيق طفرة فى الخدمات البريدية واللوجستية، شملت التحول الرقمى وتطوير العمليات التشغيلية البريدية وفقاً للمعايير الدولية، كما تم أيضا تغيير وتطوير الصورة البصرية ورفع كفاءة 50% من أسطول النقل اللوجيستى والانتهاء من المرحلة الثانية من تطوير مركز التبادل اللوجستيات بمطار القاهرة وفقا للمعايير الدولية ذات الصلة بالأمن البريدى، بالإضافة إلى التمكين الرقمى والشمول المالى لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر من خلال تطوير خدمات تمكنهم من الوصول إلى الأسواق المحلية والدولية عبر (منصة/ تطبيق وصلها Wassalah، وتحصيل مستحقاتهم وإيداعها فى حساباتهم لدى البريد المصرى).

وقام الدكتور شريف فاروق بتسليم وزير الاتصالات خطاب، وتم الحصول على توقيعه رقمياً على تطبيق "وصلها"، كأول عملية تسليم تتم على منصة الخدمة الرقمية.

وتتيح خدمة "وصلها" لعملاء البريد المصرى تجربة فريدة للحصول على الخدمات البريدية، وتعزز مفهوم المجتمع الرقمى حيث يستطيع العملاء بعد تسجيل بيانات شحناتهم تسجيل طلبات "Pickup" بمواعيد إرسال محددة وفقاً لرغبة كل عميل، كما توفر الخدمة إمكانية تتبع الشحنات فى كل مرحلة حتى التسليم من خلال الموقع الإلكترونى أو تطبيق وصلها، كما يمكن التواصل مع مندوب البريد المصرى.

وبالنسبة لأهمية الخدمة إلى صغار الصناع والمنتجين، فتوفر الخدمة منصة شحن متكاملة تمكنهم من تجهيز منتاجتهم وشحنها بأسعار تنافسية وإدارة عمليات اللوجيستية الخاصة بهم بسهولة ويسر، بالإضافة إلى إتاحة تقارير، والـDashboard تتيح الإطلاع اللحظى على موقف معالجة وتوزيع واستلام الطرود والمتحصلات المالية.

وفى سياق متصل، دشن الدكتور عمرو طلعت طابع "عيد البريد" التذكارى الذى أصدرته الهيئة القومية للبريد بمناسبة ذكرى عيد البريد الـ157، والذى يوافق 2 يناير من كل عام، وقد جاء هذا اليوم تخليداً لذكرى قيام الخديوى إسماعيل حاكم مصر عام 1865 بشراء البوسطة الأوروبية العاملة فى مصر، والتى أطلق عليها "البوسطة الخديوية".

وبهذه المناسبة؛ قدم الدكتور عمرو طلعت التهنئة لمجلس إدارة الهيئة القومية للبريد والعاملين بها، داعيا إلى مزيد من الجهد والعمل الدؤوب لخدمة المواطنين وللحفاظ على المكانة المتميزة التى يتمتع بها البريد المصرى لدى المواطنين.