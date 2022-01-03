أحمد يونس يشوق متابعيه لـ صباحك ومطرحك

جدة - نرمين السيد - ونشر أحمد يونس تغريدة عبر حسابه الشخصى على "تويتر"، وقال: "يلا بينا ننطلق لعالم صباحك ومطرحك الساعة 7 صباحا على الراديو 9090 حيث الروقان والانشكاح والمزيكا".

وتفاعل المغردون مع هاشتاج أطلقه أحمد يونس فى صباح اليوم وهو "#طريقى مع يونس"، وقالوا: "أستاذ الراديو"، "أفضل توقيت"، "خلينا نتبسط من القلب".

قدمت حلقة اليوم الإثنين من برنامج "صباحك ومطرحك" المذاع على الراديو 9090، مجموعة من الأغانى المختلفة، بالإضافة إلى أبرز الأخبار الواقعة مساء أمس وصباح اليوم، وغيرها من الفقرات المشوقة للمستمعين.

برنامج "صباحك ومطرحك" يقدمه الإعلامى أحمد يونس، ويذاع على الراديو 9090 يوميًا من الأحد للخميس، من الساعة السابعة وحتى الساعة العاشرة صباحا.