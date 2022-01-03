تقنيات جديدة فى سماعات AirPods Pro 2

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جدة - نرمين السيد - AirPods Pro 2
وتستعد شركة أبل لطرح سماعات "AirPods Pro 2" التى يتوفر بها بعض المزايا المذهلة منها ميزة "ALAC".
وأشارت الشركة وفقا لما جاء فى موقع "MacRumors" إلى أن ميزة "ALAC" تعد تقنية تتعلق بضغط ملفات الصوت والموسيقى دون فقدان أى بيانات خاصة بملفات الصوت الأصلية، والتى كانت تسبب مشكلات فى جودة الصوت عند دمج أو ضغط ملفات الأغانى أو الموسيقى.
تطبيق Find My
كما تدعم علبة الشحن الخاصة بسماعات AirPods Pro 2، عدد من المزايا التى منها تتبع الموقع لأجل السماح للمستخدمين تتبعها عند الضياع، حيث تكون العلبة متوافقة مع تطبيق "Find My".
ووفقا للموقع، سيتمكن التطبيق "Find My" عن طريق صوت معين إيجاد علبة الشحن الخاصة بالسماعات، حيث يمكن للمستخدمين إصدار صوت من أجهزة AirPods الفردية الخاصة بهم داخل العلبة للمساعدة فى العثور عليها.
ويتوفر بالسماعات عدد من المزايا الصحية مثل التى موجودة فى ساعات أبل الذكية، كما يتم طرحها فى الربع الرابع من العام الجارى.
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