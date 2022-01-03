هندى يدخل موسوعة جينيس لموازنة كرة قدم على الركبة

جدة - نرمين السيد - يدعى الشاب هندى حسن أسكارى، وقد كرس حياته لمدة عامين من أجل تحقيق ذلك وتحطيم الأرقام القياسية.

وقال: "كنت أتصفح الإنترنت ذات يوم ووجدت رقمًا قياسيًا عالميًا أردت تحطيمه، بعد أيام وشهور من الممارسة المستمرة، ملأت الطلب، وحصلت على الموافقة وسجلت فى كتاب جينيس للأرقام القياسية العالمية"، وفقا لصحيفة هندوستان تايمز.

وتابع كلامه وفقا للصحيفة: "حاولت تحقيق هذا الرقم القياسى فى 13 أبريل وحصلت على شهادات من كتاب جينيس الشهر الماضى".

وفى النهاية فاز بلقب صاحب موسوعة جينيس للأرقام القياسية لأطول وقت لموازنة كرة قدم على الركبة.

يذكر أن حسن أسكارى كان طالبا فى "CMS Rajajipuram Campus" حتى عام 2020 عندما اجتاز الصف 12، وحلمه هو أن يصبح مدربًا لكرة القدم.