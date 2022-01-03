نصائح للتعامل مع الشخص الانطوائى

جدة - نرمين السيد - اليوم العالمى للانطوائيين

ولفتت هند جاد إلى أنه أمس الموفق 2 يناير، كان اليوم العام للانطوائيين، و الذى يتم الاحتفال به فى نفس اليوم سنويا بمختلف دول العالم.

ويعد الهدف وراء اليوم العالمى للإنطوائيين فهم وتقدير الانطوائيين والكشف عن طريقة التعامل معهم.

التعامل مع الانطوائى

وقدمت هند جاد عدد من النصائح للتعامل مع الشخص الإنطوائى، والتى منها:

-عدم الحكم عليه فى بداية التعامل، لأن قلة الكلام ليست معناها أن الشخص انطوائى ولكن من الممكن أن يكون بعدم وجود معرفة سابقة معك.

-سماعه جيدا عند التحدث وعدم الضغط عليه للوجود فى أى خروجة أو تجمع لا يرغبه.

-عدم إقناعه أو الضغط عليه بتغيير شخصيته.

-عند إنعزاله تجنب سؤاله باستمرار عن سبب انطوائه، بل العرض عليه بالتحدث متى يشاء.

-المبادرة بمساعدته لأنه فى كل الأوقات يشعر بالخجل عند طلب أى شىء.

-عدم الحكم عليه بأنه معادى للمجتمع.