بدءا من غد .. وقف أجهزة بلاك بيرى صاحبة البرامج القديمة

جدة - نرمين السيد - وأعلنت الشركة فى بيان على موقعها الرسمى أن كل الأجهزة التى تعمل ببرامج تشغيلها "بلاك بيرس 7.1" والإصدارات الأقدم أو "بلاك بيرى 10"، أو نظام تشغيل جهازها اللوحى "بلاك بيرى بلاى بوك 2.1" لن تعمل بدءا من غد، سواء كان ذلك عبر شبكة واى فاى أو انترنت عبر الهاتف.
وأكدت أن الخدمات فى الهاتف من إجراء للمكالمات الهاتفية أو إرسال الرسائل النصية أو استخدام البيانات لن تكون متاحة في الإصدارات القديمة، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".
ويذكر أن شركة "بلاك بيرى" حاولت إعادة تشغيل نفسها فى 2013 من خلال استخدام نظام تشغيل جديد، هو "بلاك بيرى 10"، لكنه لقى فشلا، وفى عام 2015 تحولت إلى تصنيع أجهزة "أندرويد" التى فشلت هى الأخرى.
كما قالت شركة "أون وارد موبيليتى" فى تكساس إنها ستصنع جهاز "بلاك بيرى" يعمل بنظام "أندرويد بشبكة الجيل الخامس"، ومزود بلوحة مفاتيح "كويرتى" كاملة، ليتم طرحه فى عام 2021، لكن الشركة لم تحقق وعدها.
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