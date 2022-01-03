روسيا تطلق أقمار اتصالات ون ويب البريطانية فى 5 مارس المقبل

وقالت المؤسسة، وفقا لبيان نقلته وكالة أنباء تاس الروسية، إنه "وفقًا لجدول الإطلاق لعام 2022 الذى وافقت عليه شركة روسكوزموس الحكومية، من المقرر إطلاق صاروخ حامل من طراز Soyuz-2.1b مع معزز فيرجات و36 قمرا صناعيا ون ويب من قاعدة بايكونور الفضائية فى 5 مارس 2022".
وأوضحت أنه كان من المخطط إطلاق الأقمار الصناعية البريطانية فى شهر يناير الجارى، ولكن تمت إعادة جدولته بناءً على طلب العميل، ومن المتوقع أن تصل الأقمار الصناعية إلى ميناء بايكونور الفضائى فى 10 فبراير المقبل.
وكان الرئيس التنفيذى لشركة الإطلاق التجارى "جلافكوزموس" ديميترى لوسكوتوف قد صرح فى وقت سابق بأنه كان من المقرر إطلاق سبع أقمار صناعية للاتصالات "ون ويب" البريطانية فى عام 2022، مشيرا إلى أنه كان من المقرر أن يتم الإطلاق الأول من مركز جيانا للفضاء بمركز كورو للفضاء فى فبراير المقبل على وجه التحديد.
يذكر أنه تم تصميم الأقمار الصناعية البريطانية "ون ويب" ذات المدار المنخفض لإنشاء نظام اتصالات قائم على الفضاء لتوفير وصول عالي السرعة إلى الإنترنت فى أى مكان فى جميع أنحاء العالم، وتضم مجموعة "ون ويب" المدارية حاليًا 394 قمرا صناعيا.
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