دراسة: شاى الماتشا يخفض الكوليسترول المرتفعة ويكافح الخلايا السرطانية

ووجد الباحثون، أن بعض مضادات الأكسدة المتواجدة فى الشاى الأخضر اليابانى لديها تأثيرات وقائية ضد السرطان، وذلك من خلال جمع النتائج المتوصل إليها من سلسلة اختبارات أجريت باستخدام الأنماط الأيضية المختلفة للخلايا السرطانية فى الثدى عند تناول "شاى الماتشا".
وأوضح الدكتور مايكل ليسانتى أستاذ الطب التحويلى أن شاى "ماتشا" الأخضر هو منتج طبيعى يستخدم كمكمل غذائى، حيث يمتلك إمكانات علاجية عديدة، على الرغم من أن الآلية الجزيئية التى يعتمد عليها هذا النوع من الشاى ما تزال غير معروفة بشكل كبير، مضيفا أن الباحثين وجدوا أن "شاى الماتشا" اليابانى يعمل على تثبيط عملية التمثيل الغذائى المؤكسدة فى الميتوكوندريا (غشاء الخلايا)، أو بعبارة أخرى، يمنع الخلايا السرطانية من "إعادة التزود بالوقود، وبالتالى تقل فعاليتها وتموت".
وأظهرت نتائج الدراسة توافقا مع فكرة أن شاى "الماتشا" يمتلك إمكانات علاجية كبيرة، متمثلة فى إعادة برمجة عملية التمثيل الغذائى للخلايا السرطانية فى الجسم، كما تظهر الأبحاث أنه من خلال دعم الجهاز المناعى، يتمتع الشاى الأخضر (ماتشا) بصفات تطيل عمر الإنسان، كما يمكن لمضادات الأكسدة القوية أن تساعد فى درء مجموعة من الأمراض، بما فى ذلك أمراض القلب وهشاشة العظام، فضلا عن الأمراض المزمنة الأخرى، إلى جانب الاستفادة الكبيرة لحالات ارتفاع الكوليسترول فى الدم من شاى "الماتشا"، حيث أظهرت النتائج أن مضادات الأكسدة المتواجدة فى هذا النوع من الشاى الأخضر تقلل من تركيزات البروتين الدهنى منخفض الكثافة (LDL)، والمعروف بالكوليسترول الضار، وذلك عن طريق تنظيم مستقبلات هذا النوع من الكوليسترول.
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