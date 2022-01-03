عاجل.. آبل أول شركة فى العالم تتخطى قيمتها السوقية 3 تريليونات دولار

جدة - نرمين السيد - وأشارت تقارير، اليوم الاثنين، إلى أن آبل أصبحت أول شركة أمريكية تتخطى قيمتها فى السوق 3 تريليونات دولار.
ويضم "نادى التريليونات" شركة "مايكروسوفت" و"أمازون"و"ألفابت" المالكة لجوجل، و"فيسبوك".
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