أسهم تسلا تواصل الارتفاع مستفيدة من مبيعات 2021

جدة - نرمين السيد - واصلت أسهم شركة "تسلا"، عملاق الصناعات الكهربائية، الارتفاع فى الأيام الأولى من العام الميلادى الجديد، حيث صعدت اليوم الاثنين، بعد يوم من فوزها خلال الربع الأخير من 2021 وتوقعات التسليم للعام بأكمله.





وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الإخبارية الأمريكية أن سهم "تسلا" ارتفع بأكثر من 7٪، وسلمت الشركة 308 آلاف و600 سيارة كهربائية فى الربع الأخير من عام 2021. وعلى مدار العام بأكمله، سلمت "تسلا" 936 ألفًا و172 سيارة بزيادة قدرها 87٪ على أساس سنوي.. فيما من المقرر أن تعلن عن أرباح الربع الأخير خلال الأسابيع القادمة.

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