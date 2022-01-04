هاتف شاومى Xiaomi 12X .. مواصفات مدهشة وأسعار فى المتناول

جدة - نرمين السيد - وقال موقع "gsmarena" التقنى، إن شاشة هاتف "شاومى 12 إكس"، حجمها 6.28 بوصة بدقة "1080 × 2400" بيكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، وهى من نوع "OLED".

يتميز الهاتف الجديد، بواجهة "شاومى MIUI 13" ويعمل بنظام تشغيل أندرويد 11 من جوجل، كما أنه مجهز لتركيب شريحتى اتصال من الجيل الخامس "5G" ولكنه لا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

زودت الشركة هاتف "Xiaomi 12X" بخاصية بصمة الإصبع لفتح القفل، وهى موجودة أسفل الشاشة، كما أن هناك طريقة أخرى للفتح وهى التعرف على الوجه.

ينبض بداخل الجهاز معالج Qualcomm Snapdragon 870 ثمانى النواة، كما ببطارية ليثيوم بوليمر حجمها 4500 مللى أمبير، وهى تدعم الشحن السريع بقدرة 67 واط.

مواصفات هاتف شاومى Xiaomi 12X

وتأتى الكاميرا الأمامية للهاتف بدقة 32 ميجا بيكسل، وأخرى خلفية ثلاثية بدقة (50 و13 و5) ميجابيكسل.

وطرحت "شاومى" 3 إصدارات من الهاتف أولها بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، وأخرى عشوائية "رام" 12 جيجا بايت، بسعر 600 دولار، أى ما يعادل 9400 جنيه.

ثانى إصدارات هاتف "Xiaomi 12X"، يأتى بذاكرة داخلية 256 جيجابايت، مع ذاكرة عشوائية "رام" 8 جيجابايت، ويبلغ سعره 550 دولارا، يما يساوى 8630 جنيها.

أما الإصدار الثالث فتبلغ ذاكرته الداخلية 128 جيجابايت، مع رامات 8 جيجابايت، وسعره 500 دولار 7850 جنيها.